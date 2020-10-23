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تعليق ناري لوزير النقل على "بيصرفوا فلوس كتير على الكباري»"

كامل الوزير
كامل الوزير
 
الجمعة، 23-10-2020 12:22 ص المصريون ـ متابعات
علق وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على الهجوم المثار على إنشاء الكباري والطرق الجديدة، وترديد عبارات "بيعملوا كباري كتير" و"الفلوس بتصرف على الكباري"، قائلا: إن إنشاء الكباري والطرق والأنفاق الجديدة تستهدف تسهيل حياة المواطنين وخدمة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية. 
وذكر الوزير في تصريحات تلفزيونية: "لو عملنا كباري وطرق وأنفاق يقولوا بتجيبوا الفلوس منين، ولو معملناش يقولوا سايبين الطرق مقفولة والناس بتعطل والحوادث بتحصل"، متسائلا:"طب نعمل إيه". 
وأشار وزير النقل إلى أن وزارة النقل تواصل خطة متكاملة لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي 6 آلاف كم، إضافة إلى 21 محورا على نهر النيل من أجل حل المشاكل المرورية وخلق شرايين تنمية جديدة، بما يسهل حياة المواطن الذي يرتاد الطرق يوميا.
 

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