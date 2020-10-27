تعليق ناري لوزير التعليم على أزمة تأخر سداد المصروفات بالمدارس الخاصة

الثلاثاء، 27-10-2020
11:46 م
المصريون ـ متابعات
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
، على أزمة تعامل بعض المدارس الخاصة
مع تأخر سداد مصروفات
الطلاب قائلاً " أنا أتعجب من ظهور هذه الحوادث فجأة على منصات السوشيال ميديا وكأن واحد بيدوس زرار لاستنزاف الدولة .
وأضاف شوقي ، في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً " وعلى الرغم من ذلك سوف نضع ضوابط يلتزم بها كلا الطرفين لأن الشكاوى على السوشيال ميديا يتم استخدامها بشكل خاطيء .
وأوضح وزير التربية والتعليم
، أن المدارس الخاصة
والدولية عبارة عن علاقة بين طرفين والدولة ستحاول أن تحتفظ بحقوق الطرفين سواء المدرسة أو ولي الامر مع عدم المساس بالطلاب في هذا الموضوع ".