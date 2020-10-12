تعليق ناري لـ لميس الحديدي على تسريبات هيلاري كلينتون

الإثنين، 12-10-2020
11:05 م
المصريون ـ متابعات
علقت الإعلامية لميس الحديدي
، على تداعيات تسريبات
رسائل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في إدارة أوباما، هيلاري كيلنتون.
وأضافت لميس الحديدي
، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة "ON"، أن الأمريكيين ينتظرون الجزء الخاص بهم بعيداً عن ترسيبات المنطقة العربية التي بدت متلاحقة خلال الساعات الماضية، حول الربيع العربي، الذي بدأ من تونس مرواً بمصر، ثم سوريا وليبيا.
وتابعت: "السؤال الذي يخص منطقتنا العربية هل هذه الرسائل كشفت لنا معلومات جديدة حول دورهم فيما يسمى "الربيع العربي"؟ الحقيقة لا، جميع هذه المعلومات كانت معروفة ونغطيها في الإعلام، سواء علاقة واشنطن بالإخوان وهي علاقة وثيقة أو التدخل الكبير في التظاهرات في عام 2011، وتفاصيلها والعلاقة بينهم وبين الجزيرة".
وأشارت إلى أن هذه التسريبات
تجعلنا ندون ملاحظات قوية أن البلد كانت مخترقة بشكل كبير، مضيفة: "إحنا كنا رايحين في مرحلة عجيبة الشكل، كل أجهزة مخابرات العالم كانت تعبث على الأرض وهذا له علاقة وثيقة بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس عن فكرة الدولة وصلابتها؟ كانت مصر تعيش في فكرة اللادولة والجواسيس في كل مكان".