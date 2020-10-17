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تعليق ناري لـ عمرو أديب على مقتل فتاة المعادي.. هذا ما قاله

عمرو أديب
عمرو أديب
 
السبت، 17-10-2020 12:14 ص المصريون ـ متابعات
علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة مقتل فتاة المعادي، قائلا: "حادث مفجع، وبشع ومؤلم"، مشيرا  إلى أنه تم القبض على الجناة في خلال ساعات، وهذا بسبب وجود كاميرات في الشوارع. 
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "ربنا يصبر أهلها وزملائها"، معقبا: "حق مريم جاء بسرعة شديدة.. والحمد لله معملناش هاشتاج حق مريم فين".
وأوضح "أديب"، أنه لا أحد يستطيع التقليل من بشاعة حادث مريم، ولكن لا يجب استغلاله بشكل آخر، حيث أن حوادث الأمن العام تحدث في كل الدول، ولكنها ليست ظواهر، قائلا: "لندن بيحصل فيها حوادث طعن كثيرة.. هل نقدر نقول أن لندن غير آمنة"، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة لم يقصر وقبض على الجناة في ساعات.

 

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