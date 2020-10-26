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تعليق ناري لـ ساويرس على منتقدي ضيوف مهرجان الجونة

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
 
الإثنين، 26-10-2020 12:22 ص المصريون ـ متابعات
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، إنه لا يجب الانهزام أمام فيروس كورونا المستجد، مفسرًا ذلك بأن السياحة تأثرت بشكل سلبي بسببه، مشيرا إلى ضرورة أن تحافظ مصر على موقعها السياحي.
وأضاف «ساويرس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على فضائية «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد على، أنه يحضر كل مهرجانات العالم، وعند وجوده في مهرجان كان العام الماضي 2019، هنأه المخرج الفرنسي كلود ليلوش الذي يترأس معهد السينما في فرنسا على نجاح مهرجان الجونة، الذي أصبح الجميع يعرفه بسبب نجاحه.
ورد ساويرس على دعوات منع تكريم المخرج جيرارد ديبارديو في مهرجان الجونة، واعتباره نوعا من التطبيع مع إسرائيل: قائلا: «الراجل ده زار إسرائيل، الزيارة لا تعني تطبيع وصهيونية، ومينفعش نبقى عصبيين أكثر من أصحاب القضية نفسهم».
وتابع: «هو كل واحد بيروح يطبع ويصهين ويعمّل؟ الراجل لا قال إنه مع إسرائيل أو ضد القضية الفلسطينية، اللي عايز يحارب ياخد بندقية وينزل على إسرائيل ويحارب».
واختتم ساويرس، مؤكدا أنه تجاهل هذه الحملة: «لا ألتفت إلى هذا»، إذ إنه سلم الجائزة، الأمر الذي انعكس على مصر إيجابيا، حيث كتبت الصحف الفرنسية، أنه تم تكريم فنان من فرنسا وأن مصر آمنة.
 

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