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تعليق ناري لـ"أديب" على قرار مرتضى منصور إخلاء نادي الزمالك من الأعضاء

عمرو أديب
عمرو أديب
 
الثلاثاء، 13-10-2020 12:57 ص المصريون ـ متابعات
أكد الإعلامي عمرو أديب ، أن الفريق الأول بنادي الزمالك قدم مباراة أكثر من رائعة أمام نظيره "حرس الحدود".
وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المستشار مرتضى منصور قام بإخلاء النادي عقب المباراة ، لافتاً إلى أن التوقيت الرسمي لإخلاء النادي من الأعضاء في تمام الساعة 12 ليلاً.
وقال أديب ، كان يجب على الأعضاء الاحتفال بفوز الفريق داخل النادي ولا أجد إجابة حول إخلاء النادي من الأعضاء بهذه الطريقة.


 

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