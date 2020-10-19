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تعليق ناري لـ "أديب" على فوز الزمالك على الرجاء المغربي

أديب
عمرو أديب
 
الإثنين، 19-10-2020 12:25 ص المصريون ـ متابعات
علق الإعلامى عمرو أديب، على مباراة الزمالك والرجاء المغربى ، قائلا :" فريق الزمالك يلعب بشكل أفضل في تلك المباراة" مشيرا الى أن عدد مهاجمي الرجاء قليل بالقرب من منطقة الجزاء الخاصة بنادى الزمالك نتيجة لسيطرة الفريق الأبيض على مجريات المباراة، كما أبدى سعادته بفوز الزمالك على الرجاء بهدف نظيف.
وأبدى " عمرو اديب " خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة  على قناة mbc  مصر ، سعادتة بتألق حارس مرمى نادى الزمالك محمد أبو جبل، قائلا :" المنتخب الوطنى  ونادى الزمالك محظوظ جدا بوجود حراس مرمى بقوة أبو جبل ".
وأضاف "أديب": "لا أحد يعرف مدى حبي لنادي الزمالك ، أو مكانته في قلبي ، رغم وصولي لـ 57 عاماً إلا أنه يجري في دمي".
وتابع أنه الوحيد في عائلته الذي يشجع نادي الزمالك، لافتاً إلى أن والديه كان يشجع الترسانة وشقيقه الأكبير يشجع الأهلي، مؤكداً أنه غير نادم على اختياره لتشجيع نادي الزمالك.
ولفت أديب إلى أن لاعبي نادي الزمالك "معدنها حلو" ، كما كان حازم إمام واللاعبين الكبار.



 

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