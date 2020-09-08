الثلاثاء، 08-09-2020
12:57 ص
المصريون ـ متابعات
علق الإعلامي عمرو أديب
، على انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، إلى نادي بيراميدز
لمدة خمسة مواسم مقبلة حتي 2025.
وقال ببرنامج «الحكاية» الذي يذاع على قناة mbc مصر:: «أنا شايف أن الموضوع مسبب مأسي، أنا عاوز أقولكو أن الأهلي مدرسة كبيرة تقدر تخرج نجوم كبار زي رمضان، هو الاحتراف كدة والموضوع مفيهوش أي خيانة، ده ميسي اللي اتربى في برشلونة، قال إنه هيمشي، وكريستيانو لما ساب ريال مدريد نفس الكلام، الكورة مبقتش زي زمان، الموضوع بقى بيزنس دلوقتي».
وأضاف أديب: «مفيش حاجة اسمها أبناء النادي دي، ده راجل عنده موهبة وارتباطات، واحنا فاكرين لما الأهلي خد نص نادي الإسماعيلي، حد قال حاجة، جه الإسماعيلي قال دون أبناء النادي، حد قال ده حلو ولا وحش، الأهلي زي الزمالك زي الإسماعيلي، في ناس تقولك مهما دفعولي، مش هروح وأنا أعرف لاعيبة بتقول أنا هعيش وأموت في الأهلي».
اختتم: «رمضان صبحي ده لاعيب موهبة فاذة، ربنا معاه ويوفقه وكل ما يتطور هو مفيد للمنتخب الأوليمبي والمنتخب الكبير».