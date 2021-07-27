الثلاثاء 27 يوليه 2021
توقيت مصر 16:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صور.. اعترافات صادمة لقاتل الراقصة الأجنبية في التجمع الخامس

الملك عبدالله يرد.. هل للسعودية يد في محاولة الانقلاب بالأردن؟

مفاجأة.. بث مباراة المنتخب الأولمبي ضد أستراليا على القناة المفتوحة

السعودية.. تنفيذ القتل قصاصًا في شاب يمني ارتكب جريمة بشعة

تعليق مفاجيء من ضاحي خلفان على وقوف الإمارات وراء ما حدث في تونس

بالمايوه.. فنان شهير يُدلك مؤخرة صديقته الفنانة على البحر (صورة)

شريف إكرامي يخرج عن صمته غاضبًا: كفاية سخرية

5 أسرار وراء سيرة ذاتية ناجحة

بسبب 8 مليون.. موسيماني في أزمة توشك على الحرب مع ناديه

دنيا بطمة تتصدر الترند بسبب ملابسها في حفل زفاف (فيديو)

ADS
 

تعليق مفاجيء من ضاحي خلفان على وقوف الإمارات وراء ما حدث في تونس

download
ضاحي خلفان
Native
الثلاثاء، 27-07-2021 01:54 م

في أول رد إماراتي على اتهامات إخوان تونس، للإمارات بوقوفها وراء ما حدث من اتخاذ الرئيس التونسي قرارات بحل مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، حيث سخر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، من اتهام رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الإمارات بالوقوف وراء ما حصل في تونس، وباستهداف حركة “النهضة”.
وعبر سلسلة تغريدات ساخرة، على صفحته الشخصية في “تويتر”، قال ضاحي خلفان: “جاء ضباب في بلد ما..ووقعت عدة حوادث سير…والسبب الإمارات. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه…والسبب الإمارات”.
وكتب في تغريدة أخرى: “ضاع بعير لراعي إبل في الصحراء…والسبب الإمارات”.
وأضاف: “صارت هواشة بين إخواني وإخواني أصدقاء..واحد فيهم صفع الثاني كف….كان السبب الإمارات”.
كما سخر في تغريدة قائلا: “إخواني طلق زوجته….والسبب الإمارات”، وفي أخرى: “تخيلوا…أسراب الجراد التي أكلت الأخضر واليابس في إفريقيا…هذه من جابها…من نشرها..الإمارات”.
وتابع ساخرا: “واحد إخواني كان قاعد في مطعم يفطر.. سقطت الشوكة من يده على الأرض…السبب كان يفكر في الإمارات”.
 

إقرأ ايضا

720211595254874956278

بالمايوه.. فنان شهير يُدلك مؤخرة صديقته الفنانة على البحر (صورة)

C4550104-0F75-461A-BB2C-34E0DEA65E22-452x630

دنيا بطمة تتصدر الترند بسبب ملابسها في حفل زفاف (فيديو)

efafdb80ece0f0451be97b9c4009283e

شاهد/ عمرو أديب يعلن عن توقف برنامجه "الحكاية" ويكشف السبب

أخبار متعلقة

thumb_275358_700_400_0_0_exact

بعد التطبيع.. صفقة تبادل "كلى بشرية" بين الإمارات وإسرائيل

Capture

تونس.. لحظة منع الجيش راشد الغنوشي من دخول البرلمان(فيديو)

download

ضاحي خلفان يفاجئ الجميع برأيه في سياسة قطر

55100398_303

عاجل.. الكويت تصدر بيانًا رسميًا عن«لوبي الإمارات للتحريض ضدها»

download

بعد الخلاف مع الإمارات.. تركي الحمد يُحذر: نحن القوة الأكبر في الخليج

image

الإمارات تقرر منع مواطني هذه الدول من دخول أراضيها