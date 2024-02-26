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تعليق مفاجئ من نجيب ساويرس عن حسني مبارك في ذكرى رحيله

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ساويرس
الإثنين، 26-02-2024 11:46 ص


وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس، الرئيس الأسبق حسني مبارك، ب"العاقل الحكيم"، في الذكرى الرابعة لوفاة رئيس مصر الأسبق.
وفي تعليقه على طلب، علاء مبارك، نجل الرئيس لأسبق عبر حسابه بمنصة "أكس"، بالدعاء لوالده بالرحمة، قال نجيب ساويرس، "آمين".
والجمعة، شارك ساويرس مقطع فيديو نشره علاء مبارك لوالد، واصفا الرئيس الأسبق بأنه "عاقل وحكيم".
وفي الذكرى الرابعة لوفاة والده، وجه علاء مبارك رسالة لمتابعيه، قائلا: "25/4/2024، الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه".
وفي منشور لاحق، السبت، تحدث ساويرس عن أحداث 25 يناير، وقال: "الثورة كانت للحرية والديمقراطية والعدالة وضد التوريث.. وهو بالفعل كان عاقلا وحكيما ويحب الخير للناس ولم يكن الله يرحمه معصوما من الخطأ، كأي إنسان".
وعند سؤال نجيب ساويرس عن "ثورة 25 يناير"، وكوادرها قال: "لا فشلت.. فشلا ذريعا.. والكوادر.. منهم من غير مبادئه ومنهم من يأس وأحبط".

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