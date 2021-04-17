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تعليق مفاجئ من محمد رشاد على خيانته لطليقته مي حلمي

محمد رشاد ومي حلمي
محمد رشاد ومي حلمي
 
السبت، 17-04-2021 05:07 م محمد فضل
رد المطرب محمد رشاد على تصريحات طليقته المذيعة مي حلمي بشأن أسباب طلاقهما والاتهامات التي وجهتها له بأنه يخونها ويضربها وكانت تنفق عليه.

وكتب رشاد متحدثا عن حلمي على تطبيق ” إنستجرام ” قائلاً: متخافش غير من اللي يأكل وينكر خيرك ..أنا فضلت ساكت شهور لكن ” جوعان الشهرة ” بيزيد فيها.


وأضاف أن جميع تصريحات طليقته فى برنامج ” شيخ الحارة ” عارية عن الصحة وأنه يجب عليه الرد واصفاً كلامها بـ”قليل الأدب”.


يذكر أن حلمي أكدت في حوارها ببرنامج “شيخ الحارة”، طليقها رشاد كان يضربها واكتشفت خيانةه عبر رسائل الهاتف ليتم الطلاق بعد عام واحد من الزواج.
 

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