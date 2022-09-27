تعليق مفاجئ من قطر على إعلان محمد رمضان إقامة حفل في الدوحة

الثلاثاء، 27-09-2022
10:59 ص
علقت وزارة الثقافة القطر
ية على إعلان الفنان محمد رمضان
عن تعاقده
على إقامة حفل غنائي بقطر
خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى أنها لم تمنحه تصريحا لإقامة حفله.
وأعلن الفنان محمد رمضان
أمس عن تعاقده على إحياء حفل غنائي بدولة
قطر
، وذلك بعد ساعات من نفي نقابة الفنانين بسوريا إقامة حفل له بدمشق.
وقالت وزارة الثقافة القطر
ية عبر حسابها الرسمي على تويتر ردا على استفسار
الجمهور حول حفل محمد رمضان
بقطر
قائلة: ”نشكركم على استفساراتكم، ونود التنبيه أن
الوزارة لم تعط أي رخصة لإقامة الحفل“.
ويأتي تصريح وزارة الثقافة القطر
ية بعد ساعات من نفي نقابة الفنانين
السوريين صحة إعلان محمد رمضان
عن إحيائه حفلا بها.
وأكدت النقابة في بيان عبر صفحتها على ”فيسبوك“ أنه ”لا صحة“ لما هو متداول
حول إقامة حفل لمحمد رمضان
في دمشق ”سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص“.
واعتبرت أن ”كل ما يتم تداوله مجرد شائعات“.