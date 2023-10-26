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تعليق مفاجئ من عمرو أديب على موقف السعودية من الحرب على غزة

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عمرو اديب
الخميس، 26-10-2023 01:13 م


عبر الإعلامي عمرو أديب، عن موقفه بشأن الأحداث الجارية في غزة،مدافعا عن  المملكة العربية السعودية ومشاعر مواطنيها.
وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «إكس» تويتر سابقا: «اليكم موقفى بشكل واضح ومباشر. احترم جدا مشاعر كل انسان حزين محطم مما يحدث الآن فنحن في كارثة انسانية. ولكن بشكل واضح لا احد يزايد على موقف السعوديه لا احد يزايد على جهود الأمير محمد بن سلمان لا احد يقلل من مشاعر المواطن السعودي. السعوديه موقفها من اول يوم افضل كثيرا من دول تعرفوها جيدا ولا احتاج لذكرها لانى لا اري أي مبرر أن نتشاجر فيما بيننا في هذا الوقت العصيب
و تابع : بصراحه انا لا احكم على الدول بقدر الشارات السوداء فيها ولكن بفاعليتها وقدرتها على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وهو الأمر الذي عملت عليه المملكة على مدى السنين وحتى ليله امس في مجلس الأمن.
واضاف : هذا هو قدر الكيانات الكبيرة المؤثرة اما الكومبارس لا يلقون أي هجوم أو حتى الذكر. وبشكل مباشر دعوا كل دولة تمارس دورها بطريقتها ودعوا كل شعب يعيش حياته بالطريقه التي يرضاها لكن المهم سؤال واحد: هل تقوم بدورك في هذه المصيبة هل تستخدم وزنك وضغطك لكى تساعد اخواتنا وابنائنا. السعودية لها تاريخ من المساندة وستكشف الايام اكثر واكثر دور الأمير محمد بن سلمان ودور المملكة في حماية هذه القضية.
واستكمل: ومنذ اليوم الأول وعلى لسان ولى العهد ووزير الخارجية السعودى المواقف واضحة لا تقبل التأويل .لا تريد الذهاب للمملكة هذا شأنك ولكن كيف تعيش المملكة هذا شأنها .محمد بن سلمان قابل واتصل بعشرات المسؤولين بشكل علنى ابتداء من بايدن انتهاء بشخصيات أممية مؤثره.
واختتم حديثه: ولكن المملكه لا تعشق الالعاب النارية أضواء بلا فاعلية ولكن تريد المصلحة والإنجاز وهذه هي شخصية محمد بن سلمان المعروفه وهذه هي الطريقة السعودية على مدى السنين».

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