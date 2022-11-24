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تعليق مفاجئ من علاء مبارك على لقطة طفل أرجنتيني يلمس ذقن مشجع سعودي

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علاء مبارك
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الخميس، 24-11-2022 02:00 م

علق علاء مبارك، نجل الرئيس، الراحل محمد حسني مبارك على لقطة بمقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة من مباراة منتخبي السعودي والأرجنتين.

وأعاد علاء مبارك نشر صورة من مقطع الفيديو والتي يظهر فيها طفل يرتدي قميص منتخب الارجنتين يمد يده ويلامس ذقن مشجع سعودي يقف إلى جانبه، قائلا بتعليق على صفحته الرسمية بتويتر: "لقطة معبرة.. ’فرحان برضو هنرجع بالكاس‘".

ومن بين التعليقات التي وردت على مقطع الفيديو، نشر خلف الدوسري تغريدة قال فيها: " طفل أرجنتيني يبارك لمشجع سعودي بالفوز التاريخي على طريقته الخاصة".

ويُشار إلى أنه وبانتصار السعودية على الأرجنتين تصدرت المملكة ترتيب المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2022، ليحل المنتخب الأرجنتيني رابعاً بدون نقاط خلف منتخبي بولندا والمكسيك اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة واحدة بعد تعادلهما اليوم بدون أهداف.
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