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تعليق مفاجئ من شيرين على تسريب والد زوجها

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شيرين
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الإثنين، 28-06-2021 06:55 م

خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها بعد ظهور تسريبات أمس لوالد زوجها حسام حبيب ، والتي اعترف خلالها  والد الفنان حسام حبيب بحصول ابنه على أموال شيرين عبد الوهاب، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حسابات شيرين عبد الوهاب البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها.
وفي أول تعليق لها كتبت شيرين عبد الوهاب تغريدة على حسابها الرسمي على " تويتر" :" ‏الرد الصوتي ليا على ما تم و يتم و سيتم تداوله في خلال دقايق... شكرا ليكوا".
ودشن عدد من رواد السوشيال مييا هاشتاج #كلنا_شيرين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
وتداول فانز الفنانة شيرين تسجيل صوتي لها قد أرسلته لهم من قبل ، والتي قالت فيه " طول ما الفانز اللي بيحبوني ورايا ،انتم بتحبوني أنا مش خايفة من حاجة .. ربنا يخليكوا ليا يارب".
وعلقت الفنانة رانيا محمود ياسين على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب من خلال منشور عبر حسابها بفيسبوك.
وكتبت رانيا محمود ياسين :" انا مش فاهمه إيه الاستفادة من تسريب مكالمة الشخص بيتكلم من وجهة نظره في حياة ابنه الي ممكن ماتكونش ده وجهة نظر ابنه نفسه".
وأضافت رانيا محمود ياسين :"التسريب ده هيتسبب في خراب البيت لحد امتي هتفضل السوشيال ميديا تخترق بيوتنا واسرارنا وحياتنا في الوقت أن الأمور لو ما وصلتش للعامة وللعلن ممكن يبقي في خط رجعه لكل الأطراف لكن الفضايح دي بتخرب البيوت".
واختتمت رانيا محمو ياسين :"اتقوا الله بجد بقي شيء مقزز اوووي حقيقي احنا في زمن المسخ".



 

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