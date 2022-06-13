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تعليق مفاجئ من «شوبير» على أداء نجله مصطفى مع الأهلي

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مصطفى شوبير
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الإثنين، 13-06-2022 12:34 م


أشاد الإعلامي أحمد شوبير،  بأداء نجله مصطفى شوبير، في مباراة فريقه الأهلي أمام منافسه المصري بالسلوم في كأس مصر في دور الـ32.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي :" بحب اللاعب اللى تجيله فرصة يمسك فيها زى كوكا ومصطفى شوبير، الثنائى ظهر بشكل متميز للغاية".

وأضاف: "عجبنى كلام مصطفى شوبير لأنه غالبا سيحرس عرين الأهلي في مباراة ايسترن كومبانى لما قال ممكن اغلط الماتش الجاى عادى، ومبسوط من أداء الحارس في الملعب وثقته في نفسه وإنه نسى الهجوم اللى بيتعرضله".

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على المصري بالسلوم بهدف نظيف في دور الـ32 من كأس مصر ليتأهل لثمن النهائي.
 

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