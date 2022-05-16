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تعليق مفاجئ من دار الإفتاء على واقعة «صلاح» و مؤمن زكريا

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صلاح
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الإثنين، 16-05-2022 09:53 ص
علّقت دار الافتاء المصرية على احتفال نجم ليفربول محمد صلاح مع زميله لاعب الاهلي السابق مؤمن زكريا بتتويج نادي ليفربول بلقب كأس الاتحاد الانكليزي.
وعند انتهاء المباراة ظهر زكريا برفقة محمد صلاح داخل غرفة الملابس حيث حرص اللاعب ان يشارك نجوم ليفربول فرحتهم بالفوز باللقب، رغم تنقله على كرسي متحرك بسبب تشخيصه بمرض العصب الحركي الذي يتسبب بفقدان التحكم بالعضلات، ما أبعده عن ممارسة كرة القدم.
ونشرت دار الافتاء صورة احتفال صلاح مع زكريا وعلقت: "الإنسانية قبل التدين، والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر"، مضيفة: "الأخلاق ليست قاصرة على الرياضة بل هي منهج حياة".
 

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