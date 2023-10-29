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تعليق مفاجئ من "السيسي" على ارتفاع الأسعار

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الرئيس السيسي
الأحد، 29-10-2023 01:22 م


علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ارتفاع الأسعار في مصر.

وقال خلال كلمته في افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة:" الناس كلها بتقول دخلنا قليل والأسعار غالية، صحيح ، أنتم فاكرين الدولة هتكون قوية و قادرة بحكومة أو رئيس لا لا".

وتابع: "لو أنتم فاكرين كده تبقوا بتظلموا نفسكم والفكرة، الدولة بتقوم بأهلها، والقوي هي الدولة بشعبها، مش بحكومة ولا رئيس".

وأضاف :"الناس كل واحد في كل مكان بيحرص على كل قرش عشان يوفره لبلده علشان تطلع لقدام ويكون ليها مكانة على الارض، لكن أحنا مش نقعد نقول بنعمل دا وبنعمل دا ، أمال لما بنعمل دا ودا وبنعمله صح، أمال حالنا كدا ليه، الواحد يبقى صادق ".

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