علق الرئيس عبد
الفتاح السيسي على ارتفاع الأسعار في مصر.
وقال خلال كلمته
في افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة:" الناس كلها بتقول دخلنا
قليل والأسعار غالية، صحيح ، أنتم فاكرين الدولة هتكون قوية و قادرة بحكومة أو
رئيس لا لا".
وتابع: "لو
أنتم فاكرين كده تبقوا بتظلموا نفسكم والفكرة، الدولة بتقوم بأهلها، والقوي هي
الدولة بشعبها، مش بحكومة ولا رئيس".
وأضاف
:"الناس كل واحد في كل مكان بيحرص على كل قرش عشان يوفره لبلده علشان تطلع
لقدام ويكون ليها مكانة على الارض، لكن أحنا مش نقعد نقول بنعمل دا وبنعمل دا ،
أمال لما بنعمل دا ودا وبنعمله صح، أمال حالنا كدا ليه، الواحد يبقى صادق ".