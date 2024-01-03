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تعليق مفاجئ من أصالة بعد الصلح مع أنغام

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أنغام وأصالة
الأربعاء، 03-01-2024 11:10 ص


تحدثت الفنانة أصالة عن صلحها مع الفنانة أنغام على هامش حفل "ليلة نجمات العرب، والذى أقيم يوم الأحد الماضى بالمملكة العربية السعودية.
وقالت أصالة خلال تصريح تليفزيوني: "مبسوطة بصلحى أنا وأنغام ، لأن بسترجع ذكرياتنا الحلوة مع بعض، وإن شاء الله الأيام الجاية نعيد نفس الذكريات".
وأضافت أصالة: "أتمنى صداقتنا ترجع زى الأول وأحسن".
ونجح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الصلح بين أصالة وأنغام بعد فترة خلافات دامت لأكثر من ثلاث سنوات.
واستغل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وجود كل من أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة بالسعودية وقرر الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا.
واصطحب سالم الهندي أصالة، في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات المطربة  أنغام التي بدورها قامت باحتضان أصالة وقامت كل منهما بتقبيل الأخرى.
وتأكيدًا للصلح بين أنغام وأصالة قامت أنغام بعد انتهاء الحفل بتقبيل أصالة واحتضانها، وهو الأمر الذى فعلته أصالة قبل مغادرتها المسرح.
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا فيديو لتوثيق هذه اللحظة مُصاحبة بتعليق: أجمل لقطة في ختام الحفل.

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