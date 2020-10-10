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تعليق مفاجئ من أحمد فهمي على خناقته مع شيكابالا

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تعليق مفاجئ من أحمد فهمي على خناقته مع شيكابالا

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جانب من الخناقة
 
السبت، 10-10-2020 05:11 م محمد فضل

نشر الفنان أحمد فهمى، تعليقًا مفاجئًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تصدره اسمه الترند على موقع "تويتر"، بعد خناقةه مع لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، فى حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق.
وكتب فهمى: "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".
ونشبت مشاجرة حادة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا"  وأحد الفنانين المعروفين بانتمائهم للنادي الأهلي، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.
وبدأت الخانقة بعد دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للقاعة، حيث التقيا مصطفي سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلًا: "شيكا هنا.. تعالي سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.
استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟"، فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجأ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بألفاظ خارجة.


وشهد الحفل تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، وعدد من مسئولي القلعة البيضاء.
واندهش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "انت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟"، ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهوره من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره.
وتدخل على الفور أمير مرتضى منصور ومصطفي سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، إلى فهمي لتهدئته.

 

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