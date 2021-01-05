تعليق مثير من عمرو أديب بعد بيان القمة بالسعودية

الثلاثاء، 05-01-2021
05:51 م
الطيب حسين
أثار الإعلامي عمرو أديب
الجدل بتغريدة غامضة غبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء.
جاء هذا بعد حديثه عن تناوله الإعلامي حول قضايا معينة، ما ربطه البعض ببيان قمة العلا
بالمملكة العربية السعودية حول المصالحة العربية.
وكتب "لاحظ ان فيه ناس عايزه تسمع اللي فى دماغها واللى متوقعاه . يعنى هما نفسهم تقول اسود فتقول ابيض فيقولوا شفتوا اهو بيقول اسود فترد لا اهو ابيض فيقولوا زي محنا متوقعين بيقول اسود ! اومال لو مكنتش بشتغل صوت وصوره كان حيبقى الوضع ايه اسود طبعا !".
ةقالت الخارجية اليوم، "غادر وزير الخارجية سامح شكري، المملكة العربية السعودية، عائداً إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع على "بيان العلا
" الخاص بالمصالحة العربية".
وأضافت وزارة الخارجية، إن ذلك يأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلا
قات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.
وتابعت: "هذا، وتُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر
، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".