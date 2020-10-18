تعليق مثير من "أديب" بشأن فوز الأهلي على الوداد المغربي.. هذا ما قاله
عمرو أديب
الأحد، 18-10-202001:18 صالمصريون ـ متابعات
أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بالأداء المميز الذي قدمه النادي الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا: "الأهلي رفع رسنا".
وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "الأهلي واقف على رجله تمام .. الأهلي والأفضل والأحسن ثقة ولياقة وهدف مبكر ولعب رائع".
وأشار عمرو أديب الى أن الأهلي عامل آداء بطولي وعبقري والشناوي العملاق صد ضربة جزاء على مرتين في نصف نهائي أبطال أفريقيا، ولم تكن ضربة جزاء علي الإطلاق ولكن تصدي لها العملاق".
وأكمل: "انا زملكاوي وفخور بيكوا يا أولاد..الشناوي تصدي لأن يقع الظلم في المباراة،وعلي معلول يصنع الفارق".