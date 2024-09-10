



علق العريس صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أظهرت فيه عروسه تعابير استياء خلال رؤيته الأولى لها في الكوافير، والذي جعلها تتصدر الترند بهاشتاج "العروسة المغصوبة".

وقال العريس "أنا معرفش يعني إيه ترندات أصلاً، أنا مش قادر أحط وشي قدام حد، أنا انفضحت، الفيديو بوظ عليا حياتي، دلوقتي معدتش قابل البنت من اللي هي عمتله معايا.

وتابع العريس: أيوه أعرفها وهي تعرفني، وبتحبني وبحبها، وهي عايزاني، بس كان في سوء تفاهم.

وواصل العريس: اللي بيقول ليه مش لابس بدلة لو معايا فلوس أجيب بدلة، مكنتش اشتريت دبلة عادية بـ40 جنيه.