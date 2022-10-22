السبت 22 أكتوبر 2022
توقيت مصر 19:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق غير متوقع من ياسمين عز بعد المواجهة الشرسة مع سلوى خطاب

«كهربا» يخوض مباراة السوبر ومرتضى منصور يهدد بالانسحاب.. إليكم التطورات

إصابات وأضرار كبيرة.. عجل يهرب من الذبح ويقتحم سوبر ماركت (فيديو)

والد حسام حبيب ينقلب على ابنه ويفضح ما فعله مع شيرين: يا عاصي أبوك يا جاهل

جريمة المنيا.. الإعدام لـ 9 متهمين بينهم سيدتين

المصري مرتكب مجزرة الكويت يكشف السبب

تعليق مفاجئ من الأزهر على فوز كريما بنزيما بالكرة الذهبية

ليفربول «صلاح».. موعد مباريات اليوم السبت

القبض على أستاذة جامعية لإجبارها طفلها على التسول وتعذيبه بالنار

«غدرت به بعد مواقعته في الحرام».. تفاصيل تخلص ربة منزل من عشيقها بالقطامية

ADS
 

تعليق غير متوقع من ياسمين عز بعد المواجهة الشرسة مع سلوى خطاب

196-152319-yasmine-ezz-confrontation-salwa-khattab_700x400
سلوى خطاب وياسمين عز
Native
Teads
السبت، 22-10-2022 03:10 م

ضجّة واسعة أثارتها المواجهة بين الفنانة سلوى خطاب والإعلامية ياسمين عز، على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الجمعة.

وردّت الإعلامية ياسمين عز عبر خاصية "استوري" بحسابها بتطبيق "إنستجرام"، وكتبت: "حبيبتي وصديقتي الحنونة النجمة سلوي خطاب اللي باكل من إيديها أحلى بامية حقيقي من امتع الحلقات اللي عملتها وإنتي تقولي اللي انتي عايزاه على قلبي زي العسل".
وحلّت سلوى خطاب، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" للحديث عن أسرار حياتها الخاصة.
وتشابك الطرفان في الحديث عن الرجل والمرأة لتقول سلوى خطاب لياسمين عز: "ابقي فكريني لما تتجوزي وجوزك يجرجرك من شعرك".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ردود الفنانة سلوى خطاب، يقول حساب حمل اسم "الدكنورة إيمان الشامي" على "فيس بوك": "شوفتوا ياسمين عز وهي بتقولها بابتسامة كلها ثقة: الله.. ياسمين عز كانت عارفة إن سلوى خطاب هتهاجمها، واتأكدت من ده من أول لحظة، بس الابتسامة مفارقتش وشها ولا ثقتها اتهزت شابو للثقة وليس للآراء، اختلف في كثير مما تقول ياسمين".

وكتب حساب "عنان سمير" على "فيس بوك": "سلوى خطاب تضرب ولا تبالي.. أحرجت ياسمين عز أكتر من مرة".
وكتبت "تسنيم جاد" عبر حسابها على "فيس بوك": "سلوى خطاب قالت اللي كل الستات عايزة تقوله للبت دي".
 

إقرأ ايضا

Capture

إصابات وأضرار كبيرة.. عجل يهرب من الذبح ويقتحم سوبر ماركت (فيديو)

202106281247144714

والد حسام حبيب ينقلب على ابنه ويفضح ما فعله مع شيرين: يا عاصي أبوك يا جاهل

Capture

جريمة المنيا.. الإعدام لـ 9 متهمين بينهم سيدتين

أخبار متعلقة

135-124546-ilham-shaheen-troubled-artist_700x400

إلهام شاهين تكشف عن أول عضو ستتبرع به بعد وفاتها لهذا السبب

download

فنانة شهيرة تفجر صدمة: موظفان مارسوا معي الجنس داخل سكن الطالبات بحجة الكشف عن عنق الرحم

127-123623-rehab-elgaml-arts-celebs-ramadan-2022_700x400

هل خضعت لعملية تجميل؟.. رحاب الجمل تفاجئ الجميع بتغير ملامحها بشكل صادم

127-001410-yasmine-ezz-statements-2

تعليق ناري من ياسمين عز على انتقادها بسبب نصائحها للزوجات

download

بعد ظهورها شبه عارية.. منى فاروق تبكي أمام الكعبة

images

نهاد أبو القمصان ترد على ياسمين عز: يعني أيه الزوج ياخد حتة كبيرة من الفرخة؟