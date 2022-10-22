تعليق غير متوقع من ياسمين عز بعد المواجهة الشرسة مع سلوى خطاب

السبت، 22-10-2022
03:10 م
ضجّة
واسعة أثارتها المواجهة بين الفنانة سلوى خطاب
والإعلامية ياسمين عز
، على قناة
"إم بي سي مصر"، أمس الجمعة.
وردّت
الإعلامية ياسمين عز
عبر خاصية "استوري" بحسابها بتطبيق "إنستجرام"،
وكتبت: "حبيبتي وصديقتي الحنونة النجمة سلوي خطاب اللي باكل من إيديها أحلى بامية
حقيقي من امتع الحلقات اللي عملتها وإنتي تقولي اللي انتي عايزاه على قلبي زي العسل".
وحلّت
سلوى خطاب
، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز
ببرنامج "كلام الناس" للحديث عن
أسرار حياتها الخاصة.
وتشابك
الطرفان في الحديث عن الرجل والمرأة لتقول سلوى خطاب
لياسمين عز
: "ابقي فكريني
لما تتجوزي وجوزك يجرجرك من شعرك".
وتفاعل
رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ردود الفنانة سلوى خطاب
، يقول حساب حمل اسم
"الدكنورة إيمان الشامي" على "فيس بوك": "شوفتوا ياسمين عز
وهي بتقولها بابتسامة كلها ثقة: الله.. ياسمين عز
كانت عارفة إن سلوى خطاب
هتهاجمها،
واتأكدت من ده من أول لحظة، بس الابتسامة مفارقتش وشها ولا ثقتها اتهزت شابو للثقة
وليس للآراء، اختلف في كثير مما تقول ياسمين".
وكتب
حساب "عنان سمير" على "فيس بوك": "سلوى خطاب
تضرب ولا تبالي..
أحرجت ياسمين عز
أكتر من مرة".
وكتبت
"تسنيم جاد" عبر حسابها على "فيس بوك": "سلوى خطاب
قالت اللي
كل الستات عايزة تقوله للبت دي".