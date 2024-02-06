تعليق غير متوقع من محمد الترك على حبس طليقته دنيا بطمة

الثلاثاء، 06-02-2024
11:34 ص
علق المنتج " محمد الترك
" على تنفيذ حكم بالحبس لمدة عام لطليقته الفنانة المغربية " دنيا بطمة
" على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بحمزة مون بيبي .
وقال الترك في بث مباشر عبر مواقع التواصل : لا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا .. الظروف اللي صارت كلها وأنتم تعرفون شيء يعور القلب وما تتمناه حتى لعدوك .. الله يصبر أهلها ومتابعينها ومحبينها كلهم .
وأضاف: الفترة الأخيرة فيه حبايب يشتمون ويسبون وأنا ما رديت ولا أنا طالع لايف حتى أتحدث بالموضوع ، حياتي الشخصية بحافظ عليها .
وواصل: أنا طالع أوصل رسالة لحشرات السوشيال ميديا ، الناس التافهة ، والله لما تسوولي منشن ، أدخل أطالعكم وأكثر من كلمة " ويع " ما تلاقون .
وأردف: لا نعترض على حكمة رب العالمين ، أنا إنسان عايش حياتي كذا سوينا كل شيء في حياتنا وانتهى الموضوع ، ومو مستعد آخذ نصائح من أحد .
واستكمل: من يتوقع أن أطلع أشمت لن أفعل ذلك ، فالدنيا دوارة ، اليوم ضحكت على غيرك باكرا يضحك عليك مليون .. أنا مب قاضي ومالي دخل بهذا الموضوع أنتهى .