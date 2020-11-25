تعليق غير متوقع من علاء مبارك عن الفنان الموقوف

الأربعاء، 25-11-2020
07:22 م
الطيب حسين
علق علاء
مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك على أزمة الفنان الموقوف
إثر مصافحته مطربًا إسرائيليًا.
وكتب "مبارك" في حديثه عن الفنان الموقوف
بأنه "ممثل موهوب وله جمهور كبير".
وقال "أخطأ، وأعتقد دون قصد، وعشان نقفل القصة دي اقترح عليه الخروج وتقديم اعتذار يدل على ثقة بالنفس، اعتذار لن يجرح كرامتك بل يجعلك كبيراً فى نظر جمهورك ومحبينك فلا تجعل الاعتذار ثقيل على نفسك بل سيعنى انك تقدر العلاقة مع الاخرين وتمنحها اهمية كبيرة".
وأثارت حداثة المصافحة ضجة كبيرة، كما أعلنت نقابة المهن التمثلية إيقاف الفنان المتورط بها، فضلًا عن فطاعة نظيرتها "الصحفيين" لأخباره.