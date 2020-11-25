الأربعاء 25 نوفمبر 2020
توقيت مصر 20:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد لاذع من عثمان آي فرح على مذيعة إنجليزية سخرت من "مارادونا"

ميسي يُبكي الجميع في أول رد فعل منه على وفاة "مارادونا"

إنجاز غير مسبوق سيغير وجه الكويت

معلق بي إن سبورت بعد وفاة مارادونا: عشقي الوحيد

تعليق غير متوقع من علاء مبارك عن الفنان الموقوف

ديانج الأبرز.. إصابات كورونا في الأهلي تصدم الجماهير

وفاة أسطورة كرة القدم «مارادونا» بشكل مفاجئ

اعتراف خطير من أبوتريكة عقب وفاة "مارادونا"

رسميًا.. تعليق إسرائيلي مفاجيء بشأن أزمة محمد رمضان: اصحوا

هزت المملكة.. مفاجأة في محاكمة المتهمين ببتر يدي «فتى الزرقاء»

ADS
 

تعليق غير متوقع من علاء مبارك عن الفنان الموقوف

Fp3VS_6O_400x400
تعليق غير متوقع من علاء مبارك عن الفنان الموقوف
 
الأربعاء، 25-11-2020 07:22 م الطيب حسين
علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك على أزمة الفنان الموقوف إثر مصافحته مطربًا إسرائيليًا.

وكتب "مبارك" في حديثه عن الفنان الموقوف بأنه "ممثل موهوب وله جمهور كبير".

وقال "أخطأ، وأعتقد دون قصد، وعشان نقفل القصة دي اقترح عليه الخروج وتقديم اعتذار يدل على ثقة بالنفس، اعتذار لن يجرح كرامتك بل يجعلك كبيراً فى نظر جمهورك ومحبينك فلا تجعل الاعتذار ثقيل على نفسك بل سيعنى انك تقدر العلاقة مع الاخرين وتمنحها اهمية كبيرة".

وأثارت حداثة المصافحة ضجة كبيرة، كما أعلنت نقابة المهن التمثلية إيقاف الفنان المتورط بها، فضلًا عن فطاعة نظيرتها "الصحفيين" لأخباره.

 

إقرأ ايضا

كورونا السعودية

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 60 مليونًا

شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ورئيس جامعة القاهرة

جامعة القاهرة إجازة غدًا بسبب سوء الطقس

31b6d82e3c253a2dc9724c69bbd05988

فيديو/ إعلامي كويتي: حليمة بولند شجعتني على الصلاة

أخبار متعلقة

Capture

علاء وجمال مبارك يفاجئان الجميع في حفل زفاف هنادي مهنا

1030712_0

علاء مبارك ينشر فيديو رد نارٍ لوالده يعلى المسيئين للرسول