تعليق غير متوقع من أحمد سعد على واقعة صفع عمرو دياب معجب





أقامت إدارة موازين مؤتمرا صحفيا للفنان أحمد سعد على هامش الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان موازين فى دورته الحالية.

وأثناء المؤتمر وجه أحد الصحفين سؤالا لـ أحمد سعد عن رايه فى صفعة عمرو دياب الشهيرة لأحد المعجبين وكان رد أحمد سعد صادما حيث أكد أحمد سعد للصحفى أن تصرف عمرو دياب خلال الفيديو الشهير لا أحد يستطع الحكم عليه قائلا: “رد فعلى غير رد فعل حضرتك وموضوع الغلط والصح ده موضوع نسبي أنا ممكن أشوف حاجة غلط أنت تشوفها صح والعكس صحيح”

وأضاف قائلا: “وانا مقدرش أرد نيابة عن فنان أخر فى تصرف عمله أسالني عن أحمد سعد وأنا هجاوبك بكل صراحة”.

حفل أحمد سعد فى موازين

أحيا النجم أحمد سعد حفلا أسطوريا في مهرجان موازين بالمغرب، وشهد حضورا ضخما من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: سيرينا يا دنيا وعليكي عيون ووسع وسع وغيرها من الأغانى الذى تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب.

وأعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بالحفل الذى أحياه أمس في مهرجان موازين بالمغرب، مضيفا الحمد لله الحفل رفع شعار كامل العدد، ومبسوط بالغناء في مهرجان كبير بحجم موازين، وتشرفت بلقاء الجمهور المغربى الذى حرص على التواجد منذ بداية الحفل، وأحبه كثيرا وعزيز على قلبي.

مسارح مهرجان موازين الدولى استعدت لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى.

وقدم مؤخرا النجم أحمد سعد عدة حفلات فى أمريكا وكندا، وحققت نجاح كبير ورفعت شعار كامل العددد، كما أنه تألق مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.