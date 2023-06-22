تعليق غير متوقع.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة





رد الفنان أحمد سعد، على انتقادات طليقته الفنانة سمية الخشاب، الأخيرة بعدما قامت بالسخرية من ملابسه الشفافة، التي ارتداها في حفله بالمملكة العربية السعودية.

وعلق أحمد سعد، خلال تكريمه في حفل جوائز الميما، على تعليقات سمية الخشاب، قائلاً: «هي تقول اللي هي عايزاه، وكل واحد حر وكلهم جمهوري وكلهم ناس عايزين مصلحتي».

وأضاف أحمد سعد، أن رقص سمية الخشاب، على أغنيته تشجيعا له، مؤكدا أنها تحب الخير له وكذلك الجمهور لا يتصيد له الأخطاء.

وفي أخر مايو الماضي، شاركت الفنانة سمية الخشاب، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت سمية الخشاب، في تغريدتها، قائلة: «‏وأنا أقول لبسي راح فين»، وربط جمهورها هذه التغريدة بإطلالة الفنان أحمد سعد طليقها في حفله الأخير.

وكان تصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعى في شهر مايو الماضي، وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا في بموسم جدة.

لافت أحمد سعد الانظار في الحفل بإطلالة غريبة و غير تقليدية كما وصفها البعض، حيث ارتدى قميص أسود ولكنه شفاف كشف عن جسده وهو ما أثار الجدل بين متابعيه على السوشيال ميديا، ونسق معه فيست بنفس اللون.