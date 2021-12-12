تعليق صادم من والد حسام حبيب على تصريحات شيرين

الأحد، 12-12-2021
09:14 م
أكد
حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، أنه «من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين»،
حسب قوله.
وكتب
والد حسام حبيب
، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»: «من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها
الملايين.. إذا أحبتك حسدوك.. وإن اختلفت معها بغضوك.. وعلى السوشيال ميديا رجموك..
وعلى المواقع صلبوك.. يا ولدي».
وكشفت
الفنانة شيرين
عبدالوهاب، تفاصيل جديدة حول حلاقة شعرها بالكامل، بعد طلاق
ها من زوجها
المطرب حسام حبيب، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي
عمرو أديب .
وقالت
شيرين
عبدالوهاب: «أنا كاشيرين
محتاجة إحتواء الناس ليا، أنهم يقدروا إني ناوية إني
أشتغل بشكلي دا، ومحدش ينتقدني بكلمة تجرحني، أنا مش عايزة حاجة من حد».