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تعليق صادم من نقابة الموسيقيين بشأن حفل محمد رمضان

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محمد رمضان
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الإثنين، 19-09-2022 05:01 م نسمه عبد الوهاب
"غير مرحب بك" تحت هذا العنوان، شهدت صفحات مواقع التواصل، حملة للمطالبة بإلغاء الحفل الذي أعلن النجم محمد رمضان، عن إقامته بالإسكندرية في أكتوبر المقبل، ما هو موقف نقابة المهن الموسيقية؟
هاني العلايلي "المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية"، قال: "تابعت الحملة التي دشنت للمطالبة بإلغاء الحفل، وأوضح هنا أن النقابة لم يصلها بعد الطلبات الرسمية للتصريح بإقامته"
وتابع العلايلي: "لم تصلنا أيضا أي مخاطبات أو مطالبات أو شكاوى بشأن إلغائه"
وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل، دعوات مناهضة للحفل، تحت عنوان "غير مرحب بك"، بعد ساعات من إعلان رمضان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إحياءه حفل غنائي بالإسكندرية في 7 أكتوبر المقبل بعنوان "أقوى حفل في مصر"
فيما دعت عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة X على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان
الفنان محمد رمضان، طرح عبر صفحته في موقع فيسبوك، بوستر الحفل، المقرر إقامته على شاطىء أليكس أرينا - جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر، يوم الجمعة 7 اكتوبر المقبل
وقسمت الشركة المنظمة تذاكر الحفل، إلى فئتين، وهي 300 جنيه، و 500 جنيه
 

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