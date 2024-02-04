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تعليق صادم من عمرو أديب على اقتراح تحويل 20% من راتب المصريين في الخارج

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عمرو أديب
الأحد، 04-02-2024 12:43 ص

 

 

علق الإعلامي عمرو أديب، على مقترح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، إلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من راتبهم بالدولار إلى بلادهم لمحاولة المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية.

 

وقال أديب في حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع على "إم بي سي مصر" ساخرا: "أنا عجبني الاقتراح أوي بصراحة.. وعاوز أقوله إننا كمان ممكن نجبرهم إن كل واحد فيهم يتبرع بكلية.. إحنا عارفين إن المصريين بالخارج مش عارفين نعمل بهم إيه.. إحنا نجبر كل واحد فيهم يتبرع بكلية وجزء من الكبد، وممكن نجبرهم بعد كده لما يموتوا الدولة تاخد أعينهم ونحطها في بنك العيون".

وأضاف: "حظ البلد وحش إن يمامة مبقاش رئيس جمهورية.. لإنه لو كان بقى رئيس كان هيبقى عنده حلول زي دي كتير للأزمة الاقتصادية بس للأسف هو خسر بنسبة بسيطة".

وتابع: "أنا بقوله الاقتراح حلو، ويا ريت كل واحد وهو نازل اتنين عياله يتبرعوا بـ10 لتر دم، ويا ريت لو كل واحد منهم يكتب تعهد إنه لما يرجع مصر هيتبرع بكل فلوسه للدولة لإن ده حق مصر عليه".

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