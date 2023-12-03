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تعليق صادم من سلمى الشيمي بعد الإفراج عنها

تعليق صادم من سلمى الشيمي بعد الإفراج عنها

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سلمى الشيمي
الأحد، 03-12-2023 11:51 ص


علقت البلوجر وعارضة الأزياء سلمى الشيمي على الإفراج عنها وبراءتها من تهمة التعدي على القيم الأسرية.

 

وقالت الشيمي في منشورها عبر صفحتها في "فيسبوك": الحمد لله على كل حال أنا مش مؤهلة أقابل أو أتكلم مع أي حد حقكم عليا.

 

وأكملت: أدعو لي أحاول أتجاوز المرحلة دي نفسيًا وصحيًا يمكن أعرف أرجع أعيش حتى إنسانة طبيعية، ربنا ما يكتب على حد يوم واحد من اللي شفته سواء عدو أو حبيب.

 

وتابعت: مش عايزة أي حاجة والله من الدنيا دي، غير إن أهلي يكونوا دايما جنبي وبخير أنا فدا جزمتك يا أمي، أنا مريضة منعزلة مظلومة محطمة فاقدة الشغف.

 

الجدير بالذكر أن المحكمة قضت بقبول استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، وحكمت ببراءتها وتخفيض قيمة الغرامة لـ 100 ألف جنيه.

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