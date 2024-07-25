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تعليق صادم من أحمد شوبير على مباراة المنتخب الأوليمبي والدومينيكان

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الخميس، 25-07-2024 11:04 ص

شارك الإعلامي أحمد شوبير تعليقا مثيرا بشأن مباراة منتخب مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب شوبير :"بداية مخيبة لمنتخبنا الاوليمبي امام الدومينيكان تعادل 0/0 وهدف ملغي للدومينيكان .. ان شاء الله القادم افضل .. اه صحيح بقول للبعض اوعوا تنسوا تقولوا ان شوبير هو سبب عدم انضمام امام عاشور وعبد المنعم وكمان سبب عدم لعب ابراهيم عادل مباراة الاهلي وبيراميدز حبيت افكركم بس".

انتهت أحداث مواجهة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب الدومينيكان بالتعادل السلبي بين البلدين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ لكرة القدم.

وجاءت المواجهة متوسطة بين المنتخبين دون فرص حقيقية على مرمى الفريقين

وجاء تشكيل المنتخب كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع:

عمر فايد - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس

خط الوسط:

محمد شحاته - محمد النني - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم:

أحمد عاطف قطة - إيراهيم عادل - أسامة فيصل

البدلاء:

على الجابري - زياد كمال - مصطفى سعد ميسي - محمد طارق - بلال مظهر - محمد حمدي

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