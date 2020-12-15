تعليق حاد وقوي من الكويت بشأن أمن الخليج

الثلاثاء، 15-12-2020
06:02 م
المصريون
أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويت
ي، إن أمن الخليج
كل لا يتجزأ.
وشدد على أن الحفاظ على أمن الخليج
مسئولية جماعية تشترك فيها دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال كلمته في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بحضور أمير الكويت
الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة الكويت
ية لن تدخر وسعاً في تعزيز الانفراج الإيجابي الحالي لحل الازمة الخليجية.
وأضاف:"سنسعد جميعاً بالعودة الطبيعية للعلاقات بين دول المجلس في القريب العاجل".