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تعليق جريء لـ"محامية" علي خروج الفتاة متزينة للمتقدم لخطبتها

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محامية
 
الجمعة، 16-10-2020 10:41 ص إيمان هاني



رفضت عبير الجميل المحامية بالنقص ومقررة لجنة المرأة بنقابة محاميين بمحافظة الجيزة، خروج الفتاة متزينة ومهتمة بنفسها لمن يريد خطبتها ، مشيرة أنها لن تقبل أن تتحول الفتاة إلى سلعة.


وأضافت "الجميل"، خلال حوارها مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أرتداء الملابس الضيقة لا يدل على خروج الفتاة لعرض نفسها للزواج.

وتابعت:" فترة الخطوبة تسمح للفتاة والشاب تقييم الأمر بدقة، مطالبة بضرورة أن يكون هناك مصارحة بين الطرفين حتى تنشأ العلاقة على الاحترام المتبادل بينهما.
 

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