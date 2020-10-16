الجمعة، 16-10-2020
10:41 ص
إيمان هاني
رفضت عبير الجميل المحامية بالنقص ومقررة
لجنة المرأة بنقابة محاميين بمحافظة الجيزة، خروج الفتاة متزينة ومهتمة بنفسها لمن
يريد خطبتها ، مشيرة أنها لن تقبل أن تتحول الفتاة إلى سلعة.
وأضافت "الجميل"، خلال حوارها
مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم
،
أرتداء الملابس الضيقة لا يدل على خروج الفتاة لعرض نفسها للزواج.
وتابعت:" فترة الخطوبة تسمح للفتاة
والشاب تقييم الأمر بدقة، مطالبة بضرورة أن يكون هناك مصارحة بين الطرفين حتى تنشأ
العلاقة على الاحترام المتبادل بينهما.