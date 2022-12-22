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تعليق الدراسة اليوم في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

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الخميس، 22-12-2022 07:59 ص

قرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح إجازة استثنائية، اليوم الخميس، للعاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.
وذكر بيان لمحافظة الإسكندرية أن ذلك يأتي حفاظا على سلامة المواطنين، وفي إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.
 

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