تعليق إحدى ساكنات عمارة الشربتلي على عودة السكان

قالت دينا ذو الفقار إحدى ساكنات عمارة "الشربتلي" بعد عودتها لمسكنها، إن وزارة النقل والوزير كامل الوزير نفذوا ما تم الوعد به في التوقيت المحدد.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير النقل وعد وصدق وهيئة الأنفاق تجاوبت بعد ساعة واحدة من الشكوى وتم التنفيذ بصورة رائعة وتم إصلاح كافة الشروخ.
وأشارت إلى أنهم حصلوا على تعويضات للتواجد خارج العمارة وقت الإصلاح، مؤكدة أنها كانت تتابع سير العمل ووجدت جدية وجهد كبير من العمال.
وأكدت دينا ذو الفقار أنها قامت بإهداء ورد للوزير تقديرا لما تم إنجازه، كما تم إهداء ورد للعمال في الموقع، مشيرة إلى أن كامل الوزير نموذج للمسؤول في مصر.