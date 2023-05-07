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تعليق أصالة على "فشل حفلها" بعين الصيرة في مصر

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أصالة
الأحد، 07-05-2023 12:49 م

 

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، على المطالبات بإلغاء حفلها بـ "بحيرة عين الصيرة بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية" بالقاهرة، وذلك بعد ما اعتبره البعض فشل حفلها لعدم حضور جماهيري كبير.

 

العرب رُحَمَاء

 

وقالت أصالة في تصريح خلال لقائها ببرنامج "et بالعربي": كل أمنياتي الناس تروق وترحم بعضها، إحنا ناقصنا شوية رحمة في قلوبنا.. مع إن العرب رُحَمَاء ولكن يمكن بعض الأحداث قست قلوب البعض.

 

الفريق المصري

 

وبعثت أصالة رسالة لجمهورها:"زيكم أنا قولت اليوم ما بعرف أتحدث وسنين طويلة من عمري أكتر من نصها قضيتهم معكم وبينكم، شو هو الوضع غير مستقر، ولادي بيحكوا مصري بس أنا وأمي بنحكي سوري، ولادنا كلهم بيشجعوا الفريق المصري، كلهم مصريين وبيحكوا مصري ولدوا هون، وأنا كذلك وأصحابي الأقارب مصريين، وبفتخر بالفن وإني واحدة من أهله".

 

هجوم واسع

 

وكانت الفنانة أصالة تعرضت لهجوم واسع خلال الأيام الماضية، بعدما طالب البعض بإلغاء حفلها بالقاهرة، عندما اعتبروا تصريحاتها نكرانا لفضل مصر عليها في مشوارها الفني.

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