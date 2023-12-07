الخميس، 07-12-2023
01:50 م
شهدت محافظة الزرقاء في الأردن حادثة مأساوية تمثلت في وفاة أحد أفراد الأمن في أثناء قيامه بواجبه الرسمي.
ووصفت المطاردة
التي سبقت الحادثة بـ"الهوليوودية"، حيث تمكنت قوات الأمن العام من القبض على سائق شاحنة مطلوب أمنياً، وذلك بعد سلسلة من الأحداث الصادمة.
الحادثة أخذت تتفاعل على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو يظهر الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت، يتمسك بالشاحنة ويحاول بشكل بطولي إيقاف السائق المطلوب من قبل عدة جهات أمنية.
وفي سياق التفاصيل، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي أن قوة أمنية تمكنت من القبض على سائق مركبة شحن تسبب في وفاة أحد أفراد إدارة الدوريات الخارجية في أثناء محاولته إيقاف المركبة.
ووفقاً للرواية الرسمية، كانت إحدى الدوريات الخارجية قد قامت بواجبها الرسمي في محافظة الزرقاء، حيث حاولت إيقاف مركبة الشحن، وتبيّن فيما بعد أن السائق كان مطلوبًا أمنيًا.
جانب من المطاردة
تطوّرت الحادثة بشكل صادم عندما قرر السائق مواصلة الفرار، وحاول دهس الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت، الذي قام بمحاولة بطولية لإيقافه، ولكنه تعرض للدهس، ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى.
وفي متابعة الحادثة، أكد الناطق الإعلامي أنه تم تحديد مكان السائق في إحدى مناطق البادية الشمالية بعد عمل فريق تحقيقي، وتم القبض عليه بالتعاون مع شخص آخر كان برفقته أثناء فراره.
ويأتي قرار المحكمة بشأن الحادثة بموجب المادة 327/ 2 من قانون العقوبات الأردني، حيث يواجه السائقان تهمة ارتكاب جريمة القتل القصد الواقع على موظف عام أثناء ممارسته واجباته الرسمية.
يشير القانون إلى أن عقوبة السائقين اللذين تسببا في وفاة الوكيل أحمد ستكون الأشغال المؤبدة.
تمت مراسم تشييع جثمان الوكيل أحمد في محافظة الزرقاء، الثلاثاء، حيث شهدت الجنازة حضوراً كبيراً من أبناء المحافظة وأفراد الأجهزة الأمنية، وسط حالة من الحزن العميق التي ألمت بالأردن بأكمله بعد هذه الجريمة البشعة.