الإثنين 12 يونيو 2023
توقيت مصر 11:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

والد السائح ضحية القرش يكشف مفاجأة عن "صدفة سخفية للغاية"

جريمة السيدة زينب تهز القلوب.. شاب يتخلص من والده بطريقة وحشية

مشاجرة دامية بالأردن.. أسلحة ودهس وسقوط قتيل ومصابين (فيديو)

"تعري وقميص نوم وسط الغيط".. فلاح ينتقم من عشيق زوجته بطريقته

وفاة لاعب بعد سقوط المرمى عليه في سوهاج

سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر

بعد الحكم بحبسه.. المحكمة تكشف سبب تشديد العقوبة على مرتضى منصور

شاهد.. سقوط 3 من جنود الفرقة الموسيقية الملكية في بريطانيا خلال عرض

سعودي يتباهي بعلاقاته المحرمة مع النساء.. هذا ما فعلته زوجته

"كنت من الجاهلين".. فنانة شهيرة تتبرأ من أفلامها بعد أداء العمرة

"تعري وقميص نوم وسط الغيط".. فلاح ينتقم من عشيق زوجته بطريقته

c8f45b4769
ارشيفية
الأحد، 11-06-2023 12:36 م

 

ما إن علم "محمود س."، (25 سنة، فلاح)، بوجود علاقة عاطفية بين زوجته وشاب في منطقته بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة، استعان بـ5 من أقاربه واتفق معهم على خطف الشاب "لازم نكسر عينه علشان يحرم يبص ليها تاني"، وفي الحادية عشر ليلاً من يوم 17 نوفمبر 2022، استدرج أحدهم المجني عليه، بطريقة التحايل، في سيارة إلى "خص" داخل أرض زراعية بمكان نائي قصي أعين المواطنين.

 

ما إن وصل الشاب إلى المكان مكان الخطف جردوه الـ6 متهمين، من ملابسه وصوره عاريًا وأجبروه ارتداء "قميص نوم" قبل أن يصوروه أثناء اغتصابه وهتك عرضه وهو يرتدي ملابس نسائية، دون رضاه.

 

واتهمت النيابة العامة، "محمود س"، 25 سنة، فلاح، و5 أشخاص آخرين من أقاربه "م. س." 37 سنة، فلاح، و"ع. س."، 33 سنة، فلاح، و"أ. س." 31 سنة، فلاح، و"م. م."، 19 سنة، فلاح، و"أ. م."، 34 سنة، فلاح.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم السادس استدرج الضحية هاتفيًا للحانوت الخاص به، وبعد تواجدهما معًا فوجئ بحضور المتهمين من الأول حتى الخامس، وكانوا محرزين لأدوات (عصي خشبية - حيل)، وتعدوا عليه ضربًا وكمموا فمه.

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من شل مقاومة الضحية، وحركته وسلب إرادته، وأخذوه بالقوة في سيارة المتهم الرابع إلى "خص" داخل أرض زراعية بمكان نائي قصي أعين المواطنين على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بأخرى تلتها، حيث إنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، بأن يشهروا في وجهه أسلحة نارية (بندقية، فرد خرطوش) إذا لم يمتثل لهم.

 

وتابعت التحقيقات: كما هددوه باستخدام أدوات (عصي خشبية) التي كان باقي المتهمين يحملونها، لإرغامه على الإذعان لهم، وبالتالي تمكنوا من إثارة الرعب في نفسه وسلب إرادته، وقاموا بتجريده من ملابسه وهتك عرضه، وفضحوا عورته واجبروه على ارتداء ملابس داخلية نسائية (قمصان نوم)، كما تجرد المتهم الأول والثالث من ملابسهما واغتصبا المجني عليه، وهذا وفقًا لما جاء في التحقيقات.

 

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين احتجزوا المجني عليه في غرفة بالأرض الزراعية المشار إليها في الاتهام الأول، دون تصريح من أي من الحكام المختصين، وخلافًا للقوانين واللوائح.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم الخامس تعدى على حرمة حياة المجني عليه بالتقاط صور ومقاطع فيديو له أثناء اغتصابه وهتك عرضه وهو يرتدي ملابس نسائية، دون رضائه.

 

بعد إطلاق سراح المجني عليه، هرول مسرعا إلى قسم الشرطة، وحكى ما تعرض له، وبعد ورود التحريات والتأكد من صحة الواقعة، ألقي القبض على المتهمين، وجرى التحقيق معهم جميعا، وأحيلت النيابة العامة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.

إقرأ ايضا

196-170441-shark-devours-russian-egypt_700x400

والد السائح ضحية القرش يكشف مفاجأة عن "صدفة سخفية للغاية"

196-123607-egyptian-kills-father_700x400

جريمة السيدة زينب تهز القلوب.. شاب يتخلص من والده بطريقة وحشية

image

بعد الحكم بحبسه.. المحكمة تكشف سبب تشديد العقوبة على مرتضى منصور

أخبار متعلقة

emarat-news_2022-11-02_11-41-37_051200

"تخابر مع دولة أجنبية".. السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحمد بن معتوق آل بدر