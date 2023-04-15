تعرف على موعد إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

السبت، 15-04-2023
12:33 م
نسمه عبد الوهاب
تجتمع لجنة تسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمي؛ ومن المقرر أن تُعلن أسعار البنزين
والسولار خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن ترفع اللجنة تقريرها للحكومةويأتي اجتماع لجنة التسعير تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار ليلامس مستوى 31 جنيهًا للدولار الواحد، وفقًا لآخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.
وتعتمد آلية عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمي على عدة عناصر، تتضمن: سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى أسعار الخام عالميًا، وكذلك سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى، بشكل عادل، لا يُحَمِّل الميزانية العامة للدولة ومخصصاتها، أعباء إضافية؛ وتلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10% حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق أو تثبيت الأسعار.
أسعار البنزين
الجديدة
وقررت لجنة تسعير البترول في اجتماعها الماضي للربع الأول من 2023، رفع أسعار البنزين
في مصر بنحو 75 قرشا لسعر بنزين 80 الأكثر استهلاكا في السوق المصري، كأعلى نسبة زيادة منذ إنشاء اللجنة في 2019، كما قررت الآتي:
سعر 8.75 جنيه للتر البنزين 80
سعر 10.25 جنيه للتر البنزين 92
سعر 11.50 جنيه للتر البنزين 95
سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 6000 جنيه للطن.
تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر
تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية
زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه / متر.