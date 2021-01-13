تعرف على موعد أول رحلة من القاهرة للدوحة بعد توقف 3 سنوات

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مصر-للطيران
طائرة مصرية
 
الأربعاء، 13-01-2021 02:02 م

أعلن الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستبدأ في تشغيل أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى قطر  يوم الاثنين القادم الموافق 18 يناير الجاري، بمعدل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة.، على أن تزيد إلى رحلتين حسب الطلب والحجوزات.
وكشف رئيس مصر للطيران، إن الشركة الوطنية حصلت على موافقة من سلطة الطيران المدني لتشغيل 4 رحلات أسبوعيا من مطار برج العرب بالاسكندرية إلى العاصمة القطرية الدوحة، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد بدء تشغيل هذا الخط بين برج العرب والدوحة.
وكانت مصر للطيران أعلنت انه في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلة يوميًا إلي الدوحة وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب.
وأعلنت السلطات المصرية، فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران القطري للعبور من خلال الأجواء المصرية، أمس الثلاثاء، وذلك بعد إعلان رفع الحظر الجوي علي الطيران القطري، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات.
 

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