تعرف على مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب

الخميس، 13-01-2022
01:07 م
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة أكرم توفيق
، لاعب منتخب مصر
والنادي
الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي.
وأصيب أكرم توفيق
وخرج في الدقيقة 11 من مباراة مصر ونيجيريا مساء
الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا
2021، والتي خسرها "الفراعنة" بهدف دون رد.
أكدت نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق
،عن إصابته بقطع فى الرباط
الصليبى فى بداية مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره النيجيري، وأجرت البعثة إجراءات
عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائى موعد سفره.
كما أكدت نتائج الأشعة التى أجراها أحمد فتوح فى الوقت نفسه عن إصابته بشد
فى عضلات الساق إثر إصابته فى نهاية الشوط الأول من المباراة، ويتطلب الأمر إراحته
ولن يشارك فى المباراة المقبلة، وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.
وكان اللاعبان قد حاولا إجراء الأشعة مساء أمس، إلا أن تعطل جهاز الأشعة فى
المستشفى المحدد حال دون إتمام ذلك، فيما تعذر وجود جهاز آخر فى مدينة جاروا.
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا، قال فيه إن نتائج الفحص الذي
خضع له أكرم توفيق
أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يغادر
معسكر "الفراعنة" ليعود إلى القاهرة في موعد لم يتحدد بعد.
وأعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن صدمة ولطمة
قوية للنادي الأهلي ومنتخب مصر
وذلك بعد إصابة أكرم توفيق
الظهير الأيمن.
وكان للإعلامي مدحت شلبي، السبق في الكشف عن تفاصيل إصابة أكرم توفيق
قائلا: “لاعب النادي الأهلي خضع لفحوصات طبية عقب الإصابة، واتضحت إصابته حيث تعرض
لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، وأصبح يحتاج إلى 9 أشهر من أجل العودة
للملاعب”.
وأوضح أن “أكرم توفيق
قد تأكد انتهاء موسمه مع منتخب مصر
والنادي الأهلي،
وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الركبة”.