الخميس 24 ديسمبر 2020
توقيت مصر 09:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد التطورات المفاجئة.. نداء عاجل لكل المتواجدين بالسعودية

الصحة تكشف عن تحرك جديد بعد زيادة إصابات "كورونا"

موسيماني يوجه رسالة حماسية للأمة الحمراء

ارتفاع كبير في إصابات ووفيات كورونا و«الصحة» تحذر

رد صادم من فنانة شهيرة على قبلاتها مع عادل إمام

بعد طلاق أصالة.. طارق العريان يظهر مع حبيبته الجديدة

إثيوبيا تشتعل.. مقتل العشرات بطريقة مروعة

عاجل.. بريطانيا تعلن ظهور سلالة جديدة لـ"كورونا" أشد فتكًا من الأخيرة

قرار رسمي بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بعد مباراة الأهلي.. شوبير لـ"الكاف": "بذمتكم ودينكم ده منظر ملعب!!!؟؟"

ADS
 

تعرف على فارق العمر بين طارق العريان ونيكول سعفان بعد أنباء ارتباطهما: في عمر أبنائه

طارق العريان
تعرف على فارق العمر بين طارق العريان ونيكول سعفان بعد أنباء ارتباطهما: في عمر أبنائه
 
الخميس، 24-12-2020 08:18 ص خلود عادل
تصدرت عارضة الأزياء نيكول سعفان اهتماماته الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء ارتباطها بـالمخرج طارق العريان عقب انفصاله عن أصالة.

وفيما يلي عدة معلومات عن نيكول سعفان:

1. من مواليد سنة 1998 أي أنها أصغر من طارق العريان بـ 35 سنة.

2. سورية من أصل أرميني لكن أغلب أعمالها في مصر ودبي

3. درست التسويق لكن فضلت الانتقال لمجال عرض الأزياء.

4. ظهرت كموديل في أحد كليبات عمرو دياب الذي أخرجه طارق العريان.

5. حضرت إلى مصر لأول مرة عام 2018 وبدأت في دخول عالم عرض الأزياء والفن.
 

إقرأ ايضا

محمود ياسين

حفيد محمود ياسين يثير أزمة كبرى بين إعلامية كويتية ومتابعيها المصريين

أحمد الفيشاوي

شاهد .. تشابه صادم بين أحمد الفيشاوي و الدوبلير الخاص به في فيلمه الجديد

دييجو-مارادونا

الكشف عن هوية قاتل مارادونا بعد توجيه التهمة له بشكل رسمي

أخبار متعلقة

طارق العريان

بعد طلاقها من طارق العريان .. أصالة تظهر رفقة هذا الرجل غير المتوقع

4ce868919b4b819b05c4f4c601ef265a

محمود عزت يرد على أسئلة رئيس المحكمة.. فماذا قال؟

شادي محمد

الكابتن التاريخي لـ الأهلي: هذا اللاعب خان النادي .. ولن أجامل في حديثي عنه

فيفي عبده

بعد أنباء إصابتها بالشلل .. فيفي عبده تكشف مفاجأة مدوية عن المرض الذي أصابها

1

صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير

عادل إمام

رد فعل صادم من عادل إمام على فتاة قامت بتقبيله مع أختها في الشارع