تعرف على عقوبة «رفس» الزوج لزوجته بالسعودية

الثلاثاء، 18-05-2021
01:31 م
أكد رئيس اللجنة القضائية لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، القاضي السعودي
محمد أمين مرداد، أن اعتداء الزوج
على زوج
ةه بالضرب أو الركل بالقدم المعروف شعبيا
بـ” الرفس
” لها عقوبة
قانونية.
وأوضح القاضي مرداد، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، أن الضرر الذي يلحق الزوج
ة جراء
“الرفس
” ينقسم إلى نوعين، هما ضرر جسدي ومعنوي.
وأشار إلى أن الضرب في حال تسبب في ضرر جسدي فإنه يندرج تحت وصف الاعتداء
المفضي إلى جروح وآثار على الوجه أو آثار على الجسد، وهذا النوع من الضرر يعاقب
الزوج
عليه شرعًا، وتتولى المحكمة الجزائية إنزال عقوبة
تعزيرية بحق الجاني إذا
ثبتت الإدانة.
وأضاف القاضي أنه في حال صدر تقرير طبي بالواقعة، توصف بأنها جريمة وتتولى
المحكمة الجزائية النظر فيها، ومثل هذه الوقائع تتحول إلى دعوى طلاق وخلع، في معظم
الأحيان.
وتابع أن هناك ضررًا معنويًا قد يصيب الزوج
ة، عندما تتعرض للضرب أمام
أولادها أو أمام أقاربها، وقال في هذه الحالة فإن مقدار الضرر تقدره المحكمة.