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في عيد ميلاده

تعرف على عدد زيجات علي الحجار .. وهذا المبلغ الضخم يدفعه كنفقة لطليقاته

علي الحجار
تعرف على عدد زيجات علي الحجار .. وهذا المبلغ الضخم يدفعه كنفقة لطليقاته
 
الأحد، 04-04-2021 07:50 ص أحمد عادل شعبان
يحتفل اليوم الفنان علي الحجار بعيد ميلاده رقم 67 حيث أنه من مواليد إبريل 1954.

ولم يكشف علي الحجار عن عدد زيجاته إلا عام 2016 حين حل ضيفا على برنامج "رامز جلال" ليسأله الأخير : متجوز خمسة ولا ستة؟

ورد علي الحجار مؤكدا أنه تزوج 6 مرات و رزق بسبع أطفال من الـ 6 زيجات لكن لديه زوجة واحدة فقط على عصمته منذ 15 سنة.

وكشف علي الحجار أنه يدفع لطليقاته ما قيمته 40 ألف جنيه شهريا تقريبا كنفقة.
 

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