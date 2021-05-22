السبت 22 مايو 2021
توقيت مصر 21:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الخارجية: المصالحة مع قطر تسير بشكل جيد

نجاة ابن الفنانة أحلام من الموت في السعودية

تعرف على عدد الحالات الفلسطينية التي استقبلتها مستشفيات مصر

سر بكاء موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على صن داونز

أول تعليق من إلهام شاهين على حضورها فرح بعد دفن سمير غانم

كاف يفاجئ نهضة بركان بقرار مُلزم قبل لقاء الأهلي

وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتيال محمد الضيف مسألة وقت

شاهد: عصفوران يتحدان الملحدين.. إلهام ولطف إلهي لا ينكره إلا كل مكابر

بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

سفارة إسرائيل توجه رسالة إلى «السيسي» بعد وقف إطلاق النار

ADS
 

تعرف على عدد الحالات الفلسطينية التي استقبلتها مستشفيات مصر

المصابين والجرحى الفلسطينيين
المصابين والجرحى الفلسطينيين
Native
السبت، 22-05-2021 08:59 م محمد فضل
واصلت المستشفيات المصرية استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، بناء علي توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر الطبية علي استقبال 7 جرحي فلسطينيين، مساء أمس، للعلاج في مستشفي العريش العام، بعد وصولهم إلي الأراضي المصرية عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء، حسب المصري اليوم.

وأشارت المصادر، إلي أن المصابين هم كلا من ، عليان منير إبراهيم العمور، 12 عامًا، ومصاب كسر بالعضد الايمن واصابة بالبطن ، نغم إسماعيل محمود الخوالدة ، 16 عامًا ن ومصابة بشلل بالعمود الفقري وأشتباة كسر بالصدر، محمد خالد ابراهيم جراد ، ٢٦ عامًا، ومصاب ب شظايا بالصدر وإستئصال الطحال ، فيصل أحمد محمد طه ، 16 عامًا ، ومصاب بشظايا في البطن، تامر عبدلله حميد أبو سعيد ،٣٦عامًا، ومصاب بكسر في الركبة اليسري، مهند تيسر محمد ابو عليان ، ١٤عاما،ومصاب بشظايا بالعمود الفقري، سائد تيسير عطية العمور ، ١٦عامًا، ومصاب بكسر بالقدم اليسرى وشظايا متفرقة بالجسد.
وكانت مستشفيات شمال سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية 12 مصابًا فلسطينيًا وصلوا الي الأراضي المصرية ، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.
 

إقرأ ايضا

سامح شكري

وزير الخارجية: المصالحة مع قطر تسير بشكل جيد

فاهد الهاجري

نجاة ابن الفنانة أحلام من الموت في السعودية

بكاء موسيماني

سر بكاء موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على صن داونز

أخبار متعلقة

_98651200_042851616-1

سفارة إسرائيل توجه رسالة إلى «السيسي» بعد وقف إطلاق النار

افراح فلسطين وغزة وقف اطلاق النار

معارضو نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع غزة: عار على إسرائيل

عبدالله رشدي

ماذا قال عبدالله رشدي عن تقديم السيسي 500 مليون جنيه لإعادة إعمار غزة؟

غزة-جثث-الشهداء

إسرائيل تعلن سقوط 150 شهيدًا من حماس و25 من حركة الجهاد

نتنياهو

إسرائيل تعترف: نتعرض لأكبر هجمة صاروخية في تاريخنا

السيسي

السيسي يصدر قرارًا عاجلًا تضامنًا مع الفلسطينيين