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تعرف على عدد الأيام التي يمكن أن ينقل فيها مصاب كورونا العدوى لغيره

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مصاب
 
الإثنين، 18-01-2021 12:13 م المصريون

كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بـ “كوفيد – 19” ناقلين للعدوى للمحيطين بهم.
وأوضحت الخبيرة الدولية المختصة، أن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي ، بحسب موقع روسيا اليوم .
وقالت فوينوفيتش في تصريح صحفي: “وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض”.
ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.
 

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