الأربعاء 17 فبراير 2021
توقيت مصر 16:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعرف على سعر سيارة عمرو أديب التي تحطمت في الحادث

منطقة بالسعودية تسجل نصف إصابات كورونا

ذهبت لإيقاظ ابنها فوجدته ميتًا فسقطت جثة بجواره

تهز دولة عربية.. يقتل شقيقه بعد وصلة تعذيب بمساعدة والدته (صور)

شاهد.. لحظة سقوط حكم مباراة الأهلي والمريخ بشكل غريب

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا.. و«الداخلية»: تم التنفيذ

الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من هذا الأمر

بعد زواجها من رجل يكبرها بـ50 عامًا.. اختفاء فنانة شهيرة بعدما طردها

رسالة عاجلة من الملك سلمن وولي العهد إلي رئيس جامبيا

مهددا.. بايدن : الصين ستدفع الثمن

ADS
 

تعرف على سعر سيارة عمرو أديب التي تحطمت في الحادث

17-02-21-308117006
حادث
 
الأربعاء، 17-02-2021 03:48 م المصريون

تعرضت سيارة الإعلامي عمرو أديب، إلى تلفيات وأضرار كبيرة إثر تحطمها في الحادث الذي تعرض له بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة أمس، عندما كان يستقل سيارةه رينج روفر فوج فضية اللون.
وكشفت التفاصيل الأولية للحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل، وتوجهت سيارة إسعاف لموقع الحادث لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي.
مواصفات سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue
سيارة عمرو أديب هي رينج روفر فوج range rover vogue، وهي تعتبر من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى العالم، وتأتي بمحرك 3000 سي سي 6 سلندر بقوة تصل إلى 360 حصانا والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات وتعمل بنظام الدفع الرباعي.
تتسارع سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 6.9 ثانية، وهو معدل جيد للسيارات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة.

وسيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue مطورة بتجهيزات عديدة مميزة تشمل مصابيح ليد أمامية مصفوفة ماتريكس واكصدام خلفي بشكل جديد بوحدات إضاءة ليد مدمجة فيه مع خطوط تصميم جديدة على جسم السيارة المطورة.


كما أنها تأتي بالكثير من أنظمة الأمان، في مقدمتها نظام متكامل للوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS مانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا وESP للتوازن الإلكتروني، مما ساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة عمرو أديب لأن التصادم كان شديدا وفتح الايرباج أنقذ حياته.

تبدأ أسعار السيارة رينج روفر فوج range rover vogue 2021 في مصر من 2 مليون و890.000 جنيه حتى 3 ملايين و690.000 جنيه مصري.
 

إقرأ ايضا

Capture

ذهبت لإيقاظ ابنها فوجدته ميتًا فسقطت جثة بجواره

_113489106_369d3509-8abf-48c0-9803-f56550fb59aa

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا.. و«الداخلية»: تم التنفيذ

602a90434236045c8634a2fa

منير يستجيب للضغوط الشعبية ويتراجع عن الغناء في القدس المحتلة

أخبار متعلقة

2018_11_10_14_18_13_605

فيديو صادم للحظة ضبط فتاة متلبسة مع شاب داخل سيارته بالكويت

عمرو أديب

عمرو أديب: ظهور شيء غريب في مقبرة فنان شهير