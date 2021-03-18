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تعرف على «سامية حسن» أول مسلمة مُحجبة تصل لمنصب الرئيس أمس

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سامية حسن صلوحي
 
الخميس، 18-03-2021 08:04 م المصريون

أصبحت التنزانية سامية حسن صلوحي، بعد وفاة الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، أمس ، أول رئيسة لتنزانيا وأول مسلمة محجبة تحكم البلاد.

من هى رئيسة تنزانيا الجديدة؟

– ولدت في 27 يناير 1960 بمنطقة زنجبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 99%.

– تشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 2015.

– كانت وزيرة دولة في مكتب نائب الرئيس.

– مثلت تنزانيا في معظم الاجتماعات الدولية.

– مثلت تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج تنزانيا.

– عملت في السياسة منذ عام 2000، وتم انتخابها لأول مرة كعضو في مجلس النواب في زنجبار عن مقعد خاص في عام 2000.

– عينت وزيرة من قبل الرئيس الزنجباري آنذاك أماني عبيد كرومي.

– تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق في عام 2010.



– انضمت إلى مجلس الوزراء عام 2014، وفي نفس العام، تم انتخابها رئيسة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.

– اختارها الرئيس ماجوفولي، لمنصب نائب الرئيس قبل الانتخابات العامة في البلاد لعام 2015، وأعيد انتخابها في عام 2020.

– متزوجة من حافظ أمير، وهو مسؤول متقاعد في قطاع الزراعة، ولديها ثلاثة أبناء بنات، أشهرهن ابنتها موانو حافظ أمير، فهي الوحيدة في العائلة التي اتبعت خطى والدتها سياسيا.
 

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