تعرف على «سامية حسن» أول مسلمة مُحجبة تصل لمنصب الرئيس أمس

الخميس، 18-03-2021
08:04 م
المصريون
أصبحت التنزانية سامية حسن صلوحي
، بعد وفاة الرئيس التنزاني
جون ماجوفولي، أمس ، أول رئيسة
لتنزانيا وأول مسلمة محجبة
تحكم البلاد.
من هى رئيسة
تنزانيا الجديدة؟
– ولدت في 27 يناير 1960 بمنطقة زنجبار التي تتمتع بحكم شبه
ذاتي، وتبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 99%.
– تشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 2015.
– كانت وزيرة دولة في مكتب نائب الرئيس.
– مثلت تنزانيا في معظم الاجتماعات الدولية.
– مثلت تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد
الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج
تنزانيا.
– عملت في السياسة منذ عام 2000، وتم انتخابها لأول مرة كعضو
في مجلس النواب في زنجبار عن مقعد خاص في عام 2000.
– عينت وزيرة من قبل الرئيس الزنجباري آنذاك أماني عبيد كرومي.
– تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق في عام
2010.
– انضمت إلى مجلس الوزراء عام 2014، وفي نفس العام، تم انتخابها
رئيسة
للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.
– اختارها الرئيس ماجوفولي، لمنصب نائب الرئيس قبل الانتخابات
العامة في البلاد لعام 2015، وأعيد انتخابها في عام 2020.
– متزوجة من حافظ أمير، وهو مسؤول متقاعد في قطاع الزراعة،
ولديها ثلاثة أبناء بنات، أشهرهن ابنتها موانو حافظ أمير، فهي الوحيدة في العائلة التي
اتبعت خطى والدتها سياسيا.